北韓證實發射兩枚彈道導彈聲稱進行戰術核演習

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【有線新聞】北韓證實向東北面發射兩枚彈道導彈，聲稱進行戰術核演習，模擬摧毀南韓的重要軍事用地，回應美韓聯合軍演。另外，美國有情報指，俄羅斯試圖游說北韓提供彈藥攻打烏克蘭，美方敦促平壤當局切勿供應武器。

朝中社報道，北韓周三晚進行戰術核打擊訓練，由平壤國際機場向東北方向發射兩枚戰術彈道導彈，並在目標上方四百米的空中引爆，準確執行核打擊任務。

北韓稱這次訓練，模擬摧毀南韓的重要指揮據點和機場，目的是向部署戰略軍事威脅的敵人發出明確信號，展示北韓的堅定意志和報復能力。

北韓又提到美國與南韓進行「乙支自由護盾」軍演，在朝鮮半島東、西部海域上空部署B-1B核戰略轟炸機，宣稱是對北韓的延伸遏制，實際是先發制人並以核打擊北韓，嚴重威脅國家安全，重申對美韓的肆意妄為絕不會袖手旁觀。

領袖金正恩則在周二視察總參謀部訓練指揮所，了解全軍指揮訓練情況，包括演習模擬擊退敵人突然入侵，轉而全面反擊，再佔領南面領土。金正恩具體指明軍隊今後應在作戰初期，沉重打擊敵方的作戰潛力和指揮中心，掌握戰略主動權。

南韓相信北韓向東部海域發射的兩枚短程彈道導彈，目標是三軍司令部的所在地雞龍台，強烈譴責北韓破壞朝鮮半島和國際社會和平穩定；日本則稱導彈未有落入日方專屬經濟區，首相岸田文雄已提出抗議。

美國亦呼籲北韓停止挑釁，展開對話，並指有情報顯示俄羅斯防長紹伊古早前訪問北韓，試圖說服平壤提供彈藥，用於攻打烏克蘭，敦促北韓停止與俄羅斯的軍事談判，遵守不向俄軍供武的承諾。