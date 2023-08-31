加蓬被軟禁總統邦戈呼籲盟友就政變發聲

【有線新聞】中非國家加蓬軍事政變後成立過渡政府，被軍方軟禁的總統邦戈發布短片，呼籲盟友發聲，聯合國與多國譴責政變。

由加蓬軍方臨時成立的「機構過渡和恢復委員會」，宣布一致通過任命前總統衛隊隊長恩圭馬為委員會主席兼過渡總統，委員會又透過國營電視台表示，被軟禁的邦戈及家人有醫生陪伴。而他的兒子與總統府多名官員，涉嫌叛國及挪用公款等被捕。

「我是加蓬總統阿里‧邦戈‧翁丁巴，我在此呼籲全球好友要就事件發聲、要發聲，這裏的人拘禁我和我的家人。」邦戈在長約50秒的片段中，並無採用官方的法語，而是使用英語確認自己被拘禁，暫時未能掌握政變的具體情況。

加蓬周三宣布邦戈成功連任，將會展開第三個總統任期，隨即發生軍事政變。首都利伯維爾有群眾上街，高唱國歌慶祝邦戈政權倒台。有民眾說，最初得知發生政變時感到害怕，但其後反而覺得高興，因為他們早已期待邦戈被推翻。

邦戈家族兩代人統治石油出產國加蓬長達55年，多年來與前殖民宗主國法國友好。法國表示密切關注事態發展，呼籲各方尊重選舉結果。

聯合國與非洲聯盟亦譴責加蓬的軍事政變，聯合國秘書長古特雷斯呼籲各方克制，透過協商解決當前危機。英德等國指責加蓬過渡政府違憲，中國則呼籲各方以對話解決分歧，盡快恢復當地秩序，確保邦戈人身安全。