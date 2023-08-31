颱風蘇拉｜天文台料風力相當於山竹、天鴿 達10號颶風威力 預計現嚴重風暴潮

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】天文台預測超強颱風蘇拉周五至周六最接近本港，較大機會在香港南面掠過，帶來嚴重風暴潮，屆時離岸風力達12級，相當於十號颶風，本港對上一次掛十號風球是2018年山竹。

超強颱風蘇拉迫近，天文台預測蘇拉周五晚間至周六午夜最接近本港 。天文台台長陳柏緯：「它現在是個相當成熟的颱風，現在屬於超強颱風級別，環流相對較小、雲較緊密。預測的路徑，它會相當接近香港或在香港以南掠過，這種情況是較差的，風暴潮的情況有機會與2018年山竹襲港時相若，另一個可能性是它在香港以東地區已先登陸，例如汕尾至深圳一帶，然後在香港北面掠過，屆時風暴潮的影響較小，但現時我們評估它在香港或香港以南掠過機會較大。」

天文台預計風暴潮會令維港、吐露港及大澳水位大幅上漲，預計周五晚間至周六凌晨維港水位會上升至海圖基準面上3至3.5米、吐露港將上升至5米，接近1962年溫黛襲港的水平，而大澳亦上升至3.5至3.8米，情況接近2017年天鴿。

天文台預測周五本港風力逐步增強至9至10級，即烈風至暴風程度，離岸及高地風力更高達12級，即十號颶風級數，並維持至周六。蘇拉中心附近持續最高風速一度高達每小時210公里，預計迫近香港時會稍為調低至185公里，風力相當於2018年山竹及2017年天鴿吹襲本港，山竹當年造成相當大的破壞，十號風球發出長達10小時，是天文台有紀錄以來第二長，僅次於1999年的約克。