颱風蘇拉｜襲港10號風僅一東登 若西登兩區「首當其衝」 不登陸掠過恐有後患？

【有線新聞】超強颱風蘇拉逐漸逼近本港，預測路徑至今仍存變數，雖然中央氣象台預料周五午至夜間可能在惠來至香港一帶沿海登陸，但本港天文台未排除蘇拉在海上「橫行」掠過香港。目前預測蘇拉對本港沿岸及高地的最高風力，有可能達十號風球級數，但東登、西登，甚至不登陸所造成破壞相差極大，本港有紀錄以來的十號風球都主要是西登，包括溫黛、山竹、天鴿等，僅得一次東登。是次蘇拉來勢洶洶，無論西登或掠過，兩區居民都將首當其衝。

周五上午中心風速料達每小時185公里

中央氣象台預料，蘇拉於明日下午至夜間在廣東惠來到香港一帶沿海登陸，而登陸後預料繼續向西方移動，隨後更可能「拐彎」重回海面；亦有可能直接「不登陸」，在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動。本港天文台的預報圖則顯示，蘇拉會在未來一兩日移向廣東東部沿岸，逐漸靠近珠江口一帶，預料周五（9月1日）上午維持是超強颱風，中心風速每小時185公里；周六（2日）上午11時稍稍減弱為颱風，但風速仍有每小時140公里；周日（3日）上午11時也有強烈熱帶風暴程度，預料每小時105公里。

據天文台表示，一般情況下，熱帶氣旋在香港以西登陸會較在以東登陸帶來更惡劣天氣，原因包括三點。一是「半圓效應」，即是在北半球，熱帶氣旋周邊的風呈逆時針方向旋轉，右方半圓的風向會與前進方向一致，而左方半圓的風向則與前進方向相反。因此，熱帶氣旋右半圓（危險半圓）的風力通常較左半圓（可航半圓）的風力為強。

西登處危險半圓 東南風推送海水加重風暴潮

其二是地理因素，香港北面有內陸東西走向的山脈保護，而南面則為無遮無擋的海洋。加上陸地的摩擦力較海洋為大，所以在相同情況下，香港吹偏北風時的風力一般較吹偏南風時為弱。由於北半球的熱帶氣旋周邊的風呈逆時針方向旋轉，當熱帶氣旋在香港以西登陸時，本港普遍吹東南風，風力因此會較強。相反，當熱帶氣旋在香港以東登陸時，本港普遍吹西北風，風力便會較弱。

其三是風暴潮，當熱帶氣旋在香港以西登陸時，東南風會把海水推向岸邊，加上熱帶氣旋的低氣壓中心，可造成嚴重的風暴潮。相反，當熱帶氣旋在香港以東登陸時，西北風把沿岸的海水推回大海，抵銷了低氣壓的影響，所以風暴潮的情況一般並不明顯。

天鴿時值天文大潮 杏花邨等海水嚴重倒灌

不過，天文台強調每個熱帶氣旋都有其獨特性，不能一概而論。除了風暴登陸的地點外，熱帶氣旋對香港的影響還取決於很多因素，包括風暴本身的結構和強度、風暴中心與香港的距離、螺旋雨帶的分佈等。舉例本港過往發出16次十號風球，當中1964年10月黛蒂是唯一一個從香港東面掠過而懸掛十號風球，當時最高陣風也有每小時175公里「颶風」程度。

按照目前預測，蘇拉很可能西登或海上掠過，兩者均會主要吹東風，位於香港東面的東區及西貢區將首當其衝，迎來風暴潮。舉例2017年8月西登的超強颱風天鴿，在半圓效應下，香港處於危險半圓，加上時值潮漲和天文大潮，疊加風暴潮，導致鰂魚涌水位創下自1962年超強颱風溫黛以來最高，鯉魚門、杏花邨、小西灣等地出現嚴重海水倒灌。

「回馬槍」非罕見 07年帕布增強後再襲港

值得一提的是，若果蘇拉以擦邊方式「不完全登陸」，風暴會因為處於海上而得以持續「補充水氣」，其壽命因而會較長，更有可能「回馬槍」吹襲香港。例如2007年強烈熱帶風暴「帕布」（三號風球）便曾於9月8日上午6時靠近香港後向西移動，至下午6時左右因「藤原效應」回頭，再度吹襲香港，更增強達至八號風球級別。