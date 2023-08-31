颱風蘇拉｜政府預告明凌晨掛8號風球 全港學校停課一天 若現極端情況會公布停工

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【有線新聞】政府預告凌晨2至5時改掛八號風球，明天全港學校停課一天，政府跨部門應對蘇拉帶來的影響，已經部署部分地區的居民疏散。

政務司司長陳國基：「明日9月1日凌晨2至5點將會改掛八號風球，並會維持一段時間，我們目的只有一個，是保障市民生命財產、公共安全。我要呼籲大家不要掉以輕心，要做好需要的防風措施，呼籲市民注意安全，在風暴期間盡量留在家中，切勿進行追風、海上、危險活動，因為這樣做除了危害自己的生命，亦危險了其他拯救人員的生命。大家要繼續留意政府發放的最新消息，配合政府工作，希望對風暴對香港的影響減到最低。」

陳國基說已召開跨部督導委員會，保安局會啟動緊急事故監察及支援中心，監察市面狀況，。掌握實時資訊、作出風險評估、制訂應變方案；屋宇署會巡查地盤，確保天秤等設備是否穩固，當局亦會派員處理塌樹；運輸署啟動緊急事故協調中心；民政事務總署會開放臨時庇護中心讓市民避風；醫管局亦會加強人手，確保緊急服務不受影響。陳國基呼籲僱主考慮個別僱員實際需要，採納情理兼備及具彈性的安排。

至於颱風過後復工安排，政務司司長陳國基說如颱風造成極端狀況，包括樹木倒塌未能及時清理，導致市民上班有困難，當局會按機制適時公布市民毋須上班，並每小時更新情況。

政務司司長陳國基：「假如這次颱風真的造成一個比較極端的情況，好像上次你發現很多樹木，雖然列作3號風球，但因為很多樹木倒塌，清理不到，阻塞了很多道路都開不到，令市民無法上班，這個是很極端的情況。剛才你聽到我們的同事做了很多準備，第一，我們執法部門緊急救援部隊買了很多設施、設備，準備好真的有這個情況出現第一時間出去。如果真的有這個極端情況出現，我們會適時公布有關情況，按照機制如果公布了，市民是暫時無需要上班。」

其中一個低窪地區鯉魚門市民做好防風防水浸措施，有商戶在店舖外堆起沙包，並在門縫貼上帆布擋水。渠務署放置幾大袋沙包供居民取用，岸邊位置已安裝擋水板，有居民在窗外加裝圍板。目前海面平靜，風力不算太強，船隻已駛入避風塘。銅鑼灣海面情況亦差不多，船隻已固定好。