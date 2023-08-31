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杭州亞運　空手道港隊9人出戰　劉慕裳、曾綺婷分途衝金

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  • 2023年08月31日
【有線新聞】空手道港隊派9人出戰杭州亞運，兩位新鮮出爐的亞洲冠軍劉慕裳及曾綺婷，都有望衝擊金牌。
空手道分兩個項目，組手即搏擊、形即套拳，5男4女分途出擊。
組手剛完成訓練營，邀請十多位世界級運動員來港練習，50公斤以下金牌熱門的曾綺婷表示，可以有多些角度分析亞運對手。曾綺婷：「當中有3位磅數一樣跟我訓練，除了訓練，我們之間也有分析對手，亞運時的對手，分析可能比訓練更重要，知道對手缺點更針對性地練。」
上屆銅牌的蔡韻瑜，就減磅6公斤出戰55公斤以下，有信心再爭獎牌。蔡韻瑜：「之前遇過身高1米78的選手，我只有1米63，是越級挑戰在身高及體重上，現在打55公斤，大家身高差不多，有時會比我高一點，體型上會略勝。」
港隊之前連續5屆都收穫獎牌，但就從未贏過金牌，女子個人形的劉慕裳亦有望創歷史，現於美國訓練之後歸隊。
套拳今屆新增團體賽，港隊派出鄭子文、洪晧崴及鄧宇軒出戰男子組。鄭子文：「團體形訓練需求大，始終三人一起打，很講求同步，三人做同一個動作。加上獎牌戰會做「分解」的部分，將演繹出的套拳，將動作拆解成實戰的感覺。」
亞運空手道比賽10月5號展開，港隊會提早兩星期到上海集訓，再出發杭州。
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