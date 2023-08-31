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颱風蘇拉｜司法機構：所有法院和審裁處聆訊延期

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  • 2023年09月01日
颱風蘇拉｜司法機構：所有法院和審裁處聆訊延期
【有線新聞】司法機構宣布所有法院和審裁處聆訊延期，登記處及辦事處暫停辦公，直至另行公布。
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