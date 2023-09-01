颱風蘇拉｜風力漸增仍有市民游早水 大澳水浸至腳眼 城門河附近行人隧道封閉

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【有線新聞】各區風力逐漸增強，早上有市民滑浪和游水。天文台呼籲應遠離岸邊，停止水上活動。

大浪灣率先感受到蘇拉的威力，市民：「今日特別有挑戰性，我先觀察一下，自己衡量情況。」紅旗懸掛，天文台亦呼籲停止水上活動。

在紅磡碼頭，繼續有市民游早水。李女士：「平時很多水母，可能收到打風，去了海龍宮，沒有了，游得很暢快。今日一流。」林伯：「游了三十幾年，無風無浪又無下雨，原本不過來，想著沒有下雨就來游泳。每天早上都游泳，（記者：八號風球不擔心嗎？）未到，現在離開了。」

很快，風雲變色。杏花邨亦感受到風雨欲來，海浪間中拍打上岸。民安隊巡邏，呼籲市民遠離岸邊。像他們般，站在擋水板後安全些。任先生：「無風無雨，於來下來走一走。如果危險就話，看一會兒就離開。」蔡太：「一有危險就回家，看見現時平靜少少，沒有下雨才出來，不是好榜樣。（山竹時）滿街泥濘，無水無電，所以已儲定水和電，手提電話充了電。」家家戶戶都在窗貼上膠紙，做足準備。

大澳早上海邊水位上漲，升至高過地面，部分街道已有水浸，水深大約到腳眼。居民均忙於清理，趕緊搬運沙包以防水浸入屋，有消防員及警員在場協助。

在沙田城門河及沙燕橋一帶水位明顯上升，有市民繼續在岸邊跑步。路政署封閉附近行人隧道，並豎立告示牌指行人隧道及行人路受風暴潮影響，可能會出現水浸，提醒市民使用其他路線。不過不少市民推開膠欄，繼續使用行人隧道。