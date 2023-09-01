亞運啟杭｜陳芷澄×高爾夫球 首准職業球手參賽 棄美巡賽再戰亞運

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【有線新聞】杭州亞運的高爾夫球，今屆改制容許職業球手參賽。香港的陳芷澄受惠，力爭首次上頒獎台。

陳芷澄：「因為香港人對奧運及亞運會情意結都好深，大家一去到奧運年或亞運年，一定打開電視看，所以從小到大都有這個感情培養自己。我都好想像電視上面的運動員，代表自己國家爭一面獎牌，現在真的有這個機會，我都好想達成目標。」

2010年的廣州亞運排名19，4年後在仁川並列第8。陳芷澄2017年投身職業，原本以為沒機會再打。亞運過去只容許業餘球手參加，今屆改制職業球手亦可以參賽，陳芷澄預期競爭只會更激烈。陳芷澄：「我第一次收到這個消息，好意外和好開心。原來南韓（仁川）那次亞運會不是我最後一次出戰，其他亞洲球手都得。如果有留意女子高爾夫球賽，南韓是第一大國，在美國巡迴賽還是南韓選手領先，或者是世界第一名，第二大國家就是日本。所以亞運會對高爾夫球手來說，未必有一定優勢，因為亞洲的強國十分多。」

經過幾年職業賽磨練，她說球技、體能及心理均有很大進步。陳芷澄：「這一年半都有抄下數據，很詳細、深入地研究。每球在沙池或球道上打失時，在旗桿的哪一邊是必要的數據，業餘時候我沒做到亦不懂去做，是近兩年學懂。我想成績有進步，是因為我再去仔細研究，哪一方面自己要去加強。」

去年打了15場的LPGA，一場第9，一場並列第4。南韓巡迴賽新加坡站還達成了一項里程碑——「一桿入洞 」。陳芷澄：「經常幻想一桿入洞會如何，那時幸運地在比賽中做到。自己『嘩』的一聲，我打得好好。那球以為是撞旗或撞洞，誰知去勢好好，突然不見了球，我把球桿都拋走去歡呼。」

希望亞運延續上年的好成績，她亦決心十足，會放棄撞期的美巡賽分站，將重點放在亞運。陳芷澄：「是自己好喜歡﹐，也很想要的成就，希望站在頒獎台拿到獎牌。當然取到冠軍、第一名是最好，我會盡力而為。」