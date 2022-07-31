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2022年07月31日
小事大意義
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【小事大意義】點亮星星的爸爸：憂自閉兒出路 慈父創朱古力社企聘SEN青年
【有線新聞】向來有「星星」別稱的SEN（特殊教育需要）人士，自理和溝通能力較一般人低，要想在職場站得住腳，便需要有理解他們特性的僱主。本身有自閉症兒子的Louie，與很多父母一樣擔心子女日後出路，於是創辦一間手工朱古力社企，專門聘請SEN人士。不過，Louie自言曾經因為不理解SEN人士的特性，經歷過3次失敗創業。今次汲取過往經驗，Louie以試工方式觀察SEN員工特性，再按其長處安排合適崗位。究竟今次他能否為SEN人士，建立一個適得其所的職場環境？
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