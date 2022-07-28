MIRROR演唱會意外｜據悉舞者四肢癱瘓腦出血　魯庭暉致歉稱徹查：有可疑會報警

【有線新聞】MIRROR紅館演唱會第四場，有螢幕跌落舞台壓倒兩名舞蹈員，其中一人頸部受傷、情況嚴重，據了解初步診斷四肢癱瘓、腦出血、頸椎骨折。政府指示暫停演唱會；主辦單位道歉，承諾徹查事件，如果有可疑或不當行為會報警；九龍城警區重案組跟進調查。

MIRROR成員呂爵安及盧瀚霆正在唱歌曲《Elevator》時 ，一塊4米乘4米的大螢幕下墮，壓到至少兩名舞蹈員。離遠看，繫着螢幕的鋼纜先鬆脫之後墮下，先擊中一個舞蹈員，再倒下壓倒另一名舞蹈員。主辦方宣布發生嚴重事故，腰斬演唱會，MIRROR經理人黃慧君：「我們現在有要處理的事，希望你們有秩序離場，對不起。」工作人員為兩名傷者急救，其中一人左手有移動，消防及警員之後到場。觀眾之後陸續離開紅館，有人相擁痛哭。

傷者送往伊利沙伯醫院治理，其中一人要固定頸部。據了解他頸部受傷、情況嚴重，初步診斷四肢癱瘓、腦出血、頸椎骨折；另一人輕微擦損及拉傷肌肉。MIRROR經理人黃慧君到醫院了解，傷者親友在病房外等候消息。

主辦單位到深切治療部探望傷者，就事件鞠躬道歉，MakerVille行政總裁魯庭暉：「我們再一次鄭重致歉。舞蹈員阿MO（李啟言）在深切治療部，現在清醒，可以與醫生溝通，我們對事件會非常認真處理，我們承諾會徹底找出原因。」主辦單位說會調查事件有沒有人為疏忽，如果發現可疑或不當行為會報警處理。盈科拓展主席李澤楷說會嚴肅跟進今次事故，公司會承擔傷者醫療費及盡力提供協助。