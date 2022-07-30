李家超上任後首落區　與劏房戶、商戶等交流　遇市民截停要求處理中山投資騙案

【有線新聞】特首李家超上任後首次落區，到深水埗探訪劏房戶和商戶，為十月發表的首份《施政報告》收集市民意見。

李家超和政務司司長陳國基到深水埗荔枝角道一幢唐樓，相隔三個月再去劏房，先了解大門鐵閘安裝防菌門柄情況之後就上去探劏房戶。戶主的初中兒子獲資助學小提琴，但因為經濟壓力一直無考級，李家超希望政府成立的擺脫跨代貧窮小組，可以幫年輕人上流。

李家超逗留半小時後，與樓下商戶交流。李家超：「希望你們愈做愈好。（我都希望你做得更好。）我會努力，聽聽你想我們哪方面加強，飲食界要做得好一些。」之後行到一間賣傘的店舖，店鋪東主：「美國真的是黑社會來。」李家超：「你都很留意世界變化，最重要我們搞好香港。」沿路視察藥房，「（市道如何？）很靜。」

經過五金舖，李家超：「包膠、擠玻璃膠我都有做的，生意好吧？」

李家超在街走了15分鐘離開，上車前有市民截着他。市民：「前一任特首叫我們回中山投資大灣區，到我們17、18年在那裏買樓，被中山騙了。」李家超：「我聯絡你吧。」市民：「我聯絡你應該聯絡誰人。（我們留個聯絡給你好嗎？）希望你幫到我們。」

李家超之後去街坊福利會探長者，聽取街坊對施政報告的意見。李家超：「我們討論的問題包括房屋問題、教育問題、地區美化問題、青年發展問題，亦有代表提及希望與內地通關，希望盡快做出成績。」

李家超落區兩個多小時，之後政府將舉辦30場諮詢會，收集社會各界意見。

有商戶說向李家超反映物價貴，亦希望他改善就業問題。

李先生：「表達想改善民情，令到國泰民安，人人有工開、有飯吃。（他給你甚麼反應？）他說好、好、好，當然這樣說。」

何先生：「多些關心物價、吃東西不要那麼貴，一下落區不能夠即時表態的。」

邱先生：「我沒甚麼期望，只是希望社會慢慢進步，不要急速發展，太急來不及很多人無所適從，例如拆舊樓、窮人未安置。」