少數族裔外賣員轉職巴士車長　憶述初時遭歧視欲辭職　終令乘客改觀：我也是香港人

【有線新聞】近年有少數族裔由外賣員轉職駕駛巴士，希望收入穩定，不過初期遭受歧視，是甚麼令他們捱過去？

九巴車長伊山：「我早上5時回廠拍卡，駕車去美林。」巴基斯坦裔的伊山，因為背傷退出板球港隊，到九巴擔任車長半年多。

「先調較鏡，再看價錢有否問題。」曾當送外賣電單車手，看路牌、駕車難不到他，最難捱是乘客的目光。伊山：「天天都聽到『又是他了』，『駕得不好，駕得慢』。他們看著你好像不喜歡你，『我不想坐巴士了』，我是很不開心的，說真的我有想辭職。有位師兄陪著我，跟客人說人家上班不要說這些令人不開心，最好不要理會他們了。」

全靠好心態，捱過首個星期，很快令乘客改觀。伊山：「很多人下車時在前面這樣（舉拇指），可以的，你駕得好，很安全。我想說我們都是香港人，住了這裏很久、在這裏讀書、有身份證，我們是香港人。你不要這樣想『香港是我的』，『為何你們來這裏，為何來工作』。我住在這裏13、14年，大家是一起的，香港人。」

連同伊山，九巴共有九名少數族裔擔任車長，另外有數名少數族裔從事維修和顧客服務。九巴職員關係及福利服務部主管嚴詠嫻：「很多非華裔同事都說，很想有穩定生活和工作，為公司開拓了很多人力資源，解決很多人手需要。他們流動性不大，是大家雙贏的好處。」

九巴說會與非政府組織合作，希望請更多少數族裔加入，推動社會共融。