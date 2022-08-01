MIRROR演唱會｜事後照片顯示　屏幕一組吊環螺絲「消失」　工程師提肇禍兩疑點

【有線新聞】本台從消息人士提供的相片，發現MIRROR演唱會中出事的螢幕，其中一組固定鋼索的結構消失，政府晚上發布紅館內的相片，與消息人士的圖片吻合，見到相信是其中一邊的吊環螺絲半天吊。

政府指初步見到吊著螢幕的鋼索斷了，我們找了當晚的相片，兩條黑色的是電線，事發後仍然連接住螢幕和天花，左右兩邊有不同，其中一邊見到銀色的鋼索，連接螢幕後面的金屬框，但另一邊就沒有，附近亦見不到有鋼索，隱約見到有一個凹位。

有消息人士向我們展示意外後的相片，相中清楚看到連接位的結構，由於對方不想直接播出原相，我們只能即場畫下相片內容，再用動畫呈現：最外層是兩個螢幕，中間有三層空心金屬，又橫又豎疊起來形成支架，打橫的一層，左右兩邊各有一條電線綁位。左邊的小孔，相中顯示有少少凹了，相信是鑲嵌其中一條鋼索的位置，右邊相應位置就見到一個吊環螺絲，鋼索穿過吊環，螺絲盡頭鑲上一個螺絲帽，直接連接鐵架，相片看不到鐵架後方是怎樣，但一般做法，需要扭多兩個螺絲帽固定。

政府晚上公開的相片，亦見到出事螢幕其中一邊仍繫著銀色鋼索，放大看見吊環螺絲，與消息人士向本台展示的相片吻合，但政府相片就看不到，支架鬆了螺絲的那邊是怎樣，不過螢幕對上半天吊的，相信就是鋼索以及吊環螺絲。

有工程師估計，整個組件有可能是在高空鬆脫，註冊結構工程師倪學仁：「有幾個可能性，第一可能是下方的螺絲帽鬆脫，於是令吊環螺絲與鋼架分離；（鐵框）的洞口會否開大了，令螺絲扯掉了，在受力情況下會否鬆脫了。」

康文署有懸掛設備的指引，說明如何將鋼索吊在天花，但實際如何連接物件和設備，例如今次事故的螢幕，指引沒有說明。