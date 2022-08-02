滿6個月大周四起可打科興 當局正洽購復必泰幼童配方 稱自行稀釋不可行

【有線新聞】政府宣布周四起，6個月至3歲幼童可接種科興疫苗，至於復必泰則暫時維持於5歲。政府正與藥廠洽購幼童配方，有專家建議如未能採購可自行稀釋，不過衞生防護中心表明不可行。

6個月大至3歲的嬰幼兒可見將來想接種疫苗，暫時只能選擇科興，劑量與接種間距均與成人一樣。希望接種復必泰的家長就要再等一等，政府說仍然與藥廠洽購中。

有份批准建議的專家說，政府之前未能成功採購適用於5至11歲的兒童版復必泰，認為最終同樣未能成功採購嬰幼兒版疫苗，可以嘗試自行稀釋，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆：「要稀釋到嬰兒可使用的十分一劑量，全球並無先例可援引，如果放棄不做，便一定沒有機會，所以精神是政府動員一切能力，看看能否克服。」

不過衞生防護中心表明，抽取成人版疫苗予嬰幼兒使用不可行，衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「稀釋方面，我們詢問過專家，暫時是不可行的。至於詳細的原因，因我不是這方面的專家，所以未能回答。政府都是盡力與相關的藥廠洽購特定的兒童配方。」

有藥劑師解釋，因為嬰幼兒需要的劑量太少，醫院藥劑師學會會長崔俊明：「與稀釋無關，純粹是你抽取疫苗出來，大人需要抽取0.3毫升，幼童只需抽取0.03毫升。0.03毫升如果份量這麼少，有機會誤差率會很高，始終我們並不清楚多一點或少一點，會如何影響幼童免疫反應。」

他建議政府如真的要自行稀釋，採購兒童版疫苗來進行會較穩妥。