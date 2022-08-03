黃澤林：以拿度為榜樣　力爭再創佳績

【有線新聞】香港網球手黃澤林，青年組賽事成績彪炳，他希望以拿度為榜樣，在成人組再創佳績。

香港網球代表黃澤林︰「我比賽節奏很快，喜歡進攻、搶攻，打很大力的，節奏很快，很喜歡上網完成那一分，我是否狂野型(球員)呢？可以這樣說。」

離港比賽及訓練超過一年，收穫美網及澳網青年組男雙錦標，難得回港，黃澤林把握時間與家人相處。

黃澤林爸爸黃悅明︰「長高了、成熟了，可能經歷了很多，但還是很喜歡笑，在我們眼中仍是一個小孩子。」

香港網球代表黃澤林︰「最初打球是為了減肥，到現在可以到世界各地比賽，他們都一直很支持我，無論我做任何決定，他們都會在我旁邊。」

為了專注在網球上，18歲的黃澤林去年開始，到西班牙拿度網球學校受訓，除了與世界各地同齡球手切磋，還有機會與高手過招，曾連續三日跟世界排名前100位球星對打。

香港網球代表黃澤林︰「最深刻是捷斯柏斯，基哥斯同一天跟我打，令我很緊張，他們的氣場很大，世界排名很高，擊球過來最初真的會手震，之後慢慢適應到，就很享受過程及很開心。」

網球比賽的場地，主要分為泥地、草地及硬地，黃澤林說最喜歡是硬地。

香港網球代表黃澤林︰「因為我自小打硬地，香港沒有太多泥地。我是硬地的球員，圍繞著硬地長大的球員。」

即將告別青年組、放眼成人組，黃澤林說雖然經驗未夠，但有信心可以適應，會以「校長」拿度為榜樣。

香港網球代表黃澤林︰「他也是一位很狂野的球員，會用盡全力、很大力，同時又很冷靜，心態很穩定，我想兩樣都可以做到，狂野之餘又可以冷靜，在比賽發揮自己。」