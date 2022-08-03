佩洛西訪台｜25年前美議長金里奇訪台三小時　北京昔有條件讓步

【有線新聞】相隔四分一個世紀，再有美國眾議院議長踏足台灣。佩洛西和當年金里奇的訪問有何分別？

美國眾議院議長佩洛西無視北京警告，訪台兩日一夜，約19小時，同行的有5名民主黨眾議員，他們都是眾議院「國會台灣連線」成員，多次連署支持台灣議案。

金里奇當年的訪問團，只是旋風式到訪3小時，不過訪問的眾議員有12位，而且是跨黨派在台北晤李登輝及連戰。相比起來佩洛西較豐富，除了見蔡英文，亦有到立法院，甚至前往新北市與維權人士會面。

金里奇訪台，時值96年台海危機後一年發生，當時香港即將回歸。他去台灣前先與代表團去了上海、北京，並與中共領導人江澤民會面，是金里奇首次率領代表團訪華。江澤民見金里奇時，重申台灣問題的立場，希望不要再讓台灣問題干擾中美關係的改善和發展。中方通報指，金里奇表明美國政府和國會致力一個中國政策，希望一國兩制的設想在香港得以實踐，並為最終實現中國和平統一，樹立一個成功模式。

金里奇近期接受採訪時憶述，在出發前才知會北京方面他會去台灣，中方最初反對行程，但他反威脅在亞洲訪問跳過北京。金里奇說北京最終開出條件，就是他不能從北京或上海直接飛往台北，所以他結束北京訪問後，取道日本東京去台北。

然而隔了25年，中方指當年金里奇訪台是錯誤。