小學生疑因家人欠債遭淋紅油　三男襲擊罪成還柙候判　官稱必然判監

【有線新聞】三名男子前年向一名小學生淋紅油，普通襲擊罪成，法官說必然會判監，被告還柙至本月17日判刑。

前年10月該名女童在大圍上學途中，在校門被人淋紅油，警方事後拘捕三名被告，庭上透露女童的家人涉及約300萬的債務糾紛。法官說女童乘校巴上學，被告張富傑站在附近監視，其他學童一起下車，但他一眼鎖定女童身分，向她淋紅油，肯定是有預謀犯案。張富傑隨即逃走，校巴司機追上前，幾乎捉到他，另一名被告李培耀上前攔截，法官說如果兩名被告不相識，想不到為何李培耀要幫他脫身。

事發前，他們兩人跟第三名被告陳效智一同在商場出現、有交談，陳效智單獨走入麥當勞買早餐，向店員索取一個大紙杯，即使要額外付費，他都堅決要購買，法官說單憑這一點就知道紙杯的重要性。閉路電視拍到另外兩名被告，之後拿著同款紙杯，在毫無疑點下推論，紙杯是由陳效智交給他們，相信三人有共識、有計劃行事，擔當不同角色，裁定普通襲擊罪成。

李培耀另被控同年9月襲擊女童的外公及母親，法官說閉路電視只有幾秒的記錄，沒有拍攝到施襲男子的正面，證人亦未能在庭上辨認被告，裁定罪名不成立。

辯方申請繼續保釋，法官指案件牽涉一名年紀非常小的幼童，三名被告串謀一同行事，必然會判處監禁，要還柙至本月17日判刑。