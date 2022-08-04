增5020宗確診、多三死　黃大仙醫院家屬恩恤探訪後確診　病人事後染疫離世

【有線新聞】本港新增5,020宗新型肺炎，4,773宗屬本地個案，多3人死亡。黃大仙醫院出現感染群組，一名女病人的家人獲准恩恤探訪後確診，女病人檢測亦呈陽性，其後離世，同房有另外3名病人確診，醫管局正調查傳播途徑。

確診個案突破5,000宗，其中4773宗屬本地個案，衞生防護中心說疫情上升趨勢持續，港大的病毒即時繁殖率亦升至1.28，衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「總體趨勢都是慢慢上升，都未見頂，所以希望大家繼續保持警覺，如有不適就盡早就醫，都擔心醫療負荷，但暫時我知道政府都不希望隨便收緊社交距離措施。」

黃大仙醫院胸肺科出現感染群組，一名94歲女病人星期二情況轉差，家人獲准恩恤探訪，其中一人翌日補做核酸檢測發現陽性，該名女病人及同房3名病人亦確診女病人星期四病情惡化離世。

醫管局總行政經理劉家獻：「家人當時有做快測，快測當時是陰性，就容許他們探訪，當然探訪過程中不准除口罩、餵食等，要再做一些追蹤及個案調查，因為我們暫時都不知道傳播途徑。因為我們知道病房之前都有探訪安排，恩恤探訪正如我剛才所說，暫時不會取消。」

多兩男一女死亡，介乎76至94歲，均有高血壓、糖尿病等長期病患，其中兩人送到急症室時不省人事，搶救無效離世，兩人死前數天內快速測試陽性。