醫生提醒兒童打針前勿服退燒藥「打底」　專屬接種間貼卡通公仔減幼兒不安

【有線新聞】有醫生提醒，家長打針前不應給小朋友先服食止痛退燒藥，以免影響疫苗的免疫反應。有接種中心承辦商特別改裝部分接種間，減低小朋友不安。

官涌體育館是其中一間中心可以為6個月大至3歲嬰幼兒打科興疫苗，承辦商將其中兩個接種間改裝為換片室及母乳餵哺室，專屬嬰幼兒的接種間亦貼有卡通公仔，減低他們打針時的不安。

負責人說這批接種人士年紀最小，醫護人手及設備都要調節，官涌體育館疫苗接種中心醫務總監郭寶賢：「當值醫生來說，都是找個兒科醫生作為當值醫生，變相有何緊急事情都容易處理，我們儀器方面都有特別的安排，包括急救儀器、自動體外心臟去顫器尺寸，要改為小童用，並要安裝在中心內，還有譬如針藥，腎上腺素的劑量也要減少。」

小朋友打針後可能會有發燒、針口痛這類副作用，有醫生提醒家長，打針前千萬不要讓小朋友先服食止痛退燒藥「打底」，港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華：「接種疫苗不一定人人都會發燒，另外要計好適當的劑量，適當的時候才可以服食，我會建議高於38.5度或以上才服用。新型冠狀病毒都是較新的病毒，不知道這些撲熱息痛、布洛芬會否影響他們的免疫反應。」

關日華又說如果小朋友只是微燒，可以先幫他們用暖水抹抹手肘及腳肘的位置幫助散熱。