容海恩宣布與袁弓夷脫離翁媳關係　大律師指單方面聲明法律認受性低

【有線新聞】新民黨立法會議員容海恩，登報宣布與家翁袁弓夷脫離關係，她解釋袁弓夷被指涉嫌違反國安法，脫離關係是「國之大義」。有大律師說登報沒有法律效力，要向法庭申請、雙方同意。

容海恩18年與袁彌昌結婚嫁入袁家，加入建制派新民黨的容海恩，政治立場與家翁袁弓夷不同。袁弓夷上星期在加拿大宣布籌組「香港議會」，保安局指他涉嫌顛覆國家政權，呼籲市民與他們劃清界線。

容海恩即日在Facebook表態，點名指家翁袁弓夷籌組「香港議會」，全心惡意顛覆特區政府職能，說全力支持警方依法打擊違法活動以儆效尤。

事隔兩日容海恩在報章刊登聲明，宣布脫離翁媳關係，她形容自己是「流著偉大祖國之血的中國人」，在國之大義前提下，基於老爺袁弓夷被指涉嫌違反港區國安法，所以脫離翁媳關係。丈夫袁彌昌未有回應聲明。

有大律師指登報聲明只是立場表態，無法律效力。大律師陸偉雄：「要有一份法庭聲明才有約束力及權威，如果一天未有法庭聲明，私下自己個人意願沒甚麼法律效力。正式官方聲明會傳召兩方，了解意願是否雙方都想終止關係。容小姐只是單方面作聲明，現在不是雙方面情況下，法律認受性很低。」

大律師說終止關係後，雙方接觸要減到最少，即使拜年、中秋團圓都不可以，否則會被質疑聲明不真誠。