張家朗客串教練培訓「小劍神」 冀學員永不言敗、長大後當隊友 指啟德體育園可助劍擊發展

【有線新聞】為「小劍神」培訓計劃擔任大使的張家朗，回港後為小劍手客串教練，他說希望一班學員長大後，大家能成為港隊隊友。

張家朗剛完成隔離、立即跟一眾小學員見面，培訓計劃開始三個月，約130位小三至小五學生將在第二階段接受更深入訓練，他們現時技術如何？

小劍神培訓計劃宣傳大使張家朗：「見到小朋友很有潛質，一些簡單動作很快上手。很開心，很久沒跟一班小朋友玩、沒有束縛地去玩。」

別看小劍手個子小小，他們說希望未來的成就像張家朗一樣高。小劍神培訓計劃學員何卓璘：「我希望像家朗哥哥一樣高大，贏奧運冠軍。」

不過贏金牌前，張家朗亦遇過無數次失敗，他希望小朋友透過運動，學懂體育精神。張家朗：「即使再強的選手都會落敗，他們優勝的地方是他們不服輸的精神，下一次一定要贏，再輸要再爭取。希望他們好好堅持玩這項運動，如果他們將來20多歲能晉身港隊，我想自己還在打劍的、我們一起做隊友。」

要為港隊找生力軍，要人才亦要硬件配合，啟德體育園明年落成，本地劍手有望主場出戰國際賽。張家朗：「劍擊需要多跟對手互動，當接觸更多不同劍手，實力自然提升。這是很好的設施，令香港（劍擊發展）多行一步，而不止限於一個奧運冠軍。」