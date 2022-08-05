布林肯回應解放軍對台軍演　指反映挑釁升級　冀兩岸和平解決分歧

【有線新聞】美國國務卿布林肯指解放軍針對台灣的軍演，反映北京挑釁升級，形容危險行徑提升至新水平。

布林肯：「北京選擇過度反應、以佩洛西議長訪台為藉口，在台海周邊增加軍事挑釁行動。事實上，佩洛西出訪是和平的，無理由出現極端、不相稱及升級的軍事行動。」布林肯在柬埔寨首都金邊回應台海局勢，重申一個中國政策不變，不支持台獨，強調美國不會採取行動引發危機，期望兩岸分歧可和平解決。

布林肯稍早前與外長王毅俄羅斯外長拉夫羅夫等出席東亞合作系列外長會議，國務院表明布林肯不會單獨與王毅或拉夫羅夫會面。東盟輪值主席國柬埔寨外相布拉索昆指目前多個危機下，希望相關會議能成為各方接觸和交流平台。