劉家獻專訪｜瘧疾或分薄病床人手　已編排確保治療無延誤　將有數名大灣區醫生到港

【有線新聞】本港輸入數十宗瘧疾個案，醫管局總行政經理劉家獻在本台節目《有理有得傾》指瘧疾與新型肺炎夾擊，為公營醫療系統帶來壓力，需要時會調動資源，避免耽誤治療。

過去一個月，香港錄得數十宗瘧疾輸入個案，多於過去數年的總和。醫管局總行政經理劉家獻於本台節目《有理有得傾》指，已經聯同衞生署在機場為來自幾內亞的入境人士做檢查，如果他們要入院亦會做篩查、抽血等，中招便要隔離。劉家獻：「如果真是多了這些病人入院，我們會嘗試將已康復的新型肺炎病人轉去二線隔離病房，可以騰空一線隔離病房予新入院的病人，某程度上分薄了應付新型肺炎疫情的能力。多了病人入院對整個醫療系統會有壓力，我們已有一套計劃要開哪個病房，有實名制、哪個醫護人員去哪裡工作，已經編排好，有需要可即時啟動，不會有延誤情況。」

病床緊張、人手如是，上年度醫管局全職醫生流失率達6.9%，34至39歲的員工流失率較高，劉家獻承認服務受影響。劉家獻：「某部分流失率高，例如麻醉科，有些手術會因此而減少。退休重聘計劃，希望他們願意回來醫管局繼續照顧病人，你總會想有新血繼續在醫管局體系，而不只找退休的醫生，有些出了去私家市場的同事都會回來做兼職，在醫管局工作最好是訓練，房屋津貼借錢他們幫助買樓，不同方法希望能夠挽留他們。」

至於大灣區醫生交流計劃，劉家獻指會有大灣區三甲醫院醫生到港，人數十個以內。