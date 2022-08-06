布林肯批中國停止多個領域合作不負責任

【有線新聞】美國國務卿布林肯到訪菲律賓，稱要加強同盟關係。布林肯又批評中國暫停雙方軍事、氣候變化等交流合作，是不負責任，強調要保持溝通避免誤解。

美國國務卿布林肯到訪菲律賓馬尼拉，與總統小馬可斯會面。因眾議院議長佩洛西訪台及解放軍在台灣周邊軍演，台海局勢進一步緊張，小馬可斯亦有提及。

菲律賓總統小馬可斯：「你們眾議院議長佩洛西出訪，坦率而言，我不認為加劇地區衝突，只是反映本已緊張的局勢。」

布林肯強調加強美菲同盟關係，承諾致力落實防務協議。

布林肯之後與確診新型肺炎的外長馬納羅視像會面。他回應北京宣布切斷與華府，在軍事、氣候變化等領域對話時，批評是不負責任，強調要保持溝通、避免誤解。

美國國務卿布林肯：「保持溝通渠道開放才能讓我們利益持久，在這場不必要危機前已是這樣。我認為保持對話，在當前高度緊張時期更重要，北京在台灣周邊展開活動。」