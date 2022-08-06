58名瘧疾患者公院留醫、一人危殆　張竹君：未聽聞停幾內亞航班來港

【有線新聞】一班昨天由非洲幾內亞抵港的客機120名乘客中，最少13人感染瘧疾，大部分來自同一間公司，全部送院治理。截至中午，有58人在公立醫院留醫、一人危殆。

一個由幾內亞抵港的人下午在灣仔麗悅酒店由身穿保護衣的人帶上救護車，與他同機共120人都住在麗悅酒店醫學監察，當中13人發現感染瘧疾。衞生防護中心指，他們大部分在同一公司工作，中心之前亦為另外90人篩查，廿多人驗出瘧疾要送院。衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「有些個案可能有同行人士，或同公司的人來了香港，或將會來香港，看他們的名字似是中國人，幾內亞瘧疾病蟲流行地區可能當地有爆發。如果去瘧疾流行地區要長期服食防止瘧疾藥物，部分人沒有長期服藥，部分人最近曾感染及醫治，有機會當地感染。」

張竹君指，將幾內亞抵港的人安排同一間酒店是要方便篩查，之後還有一班機約二百人由幾內亞抵港，暫未聽聞會暫停幾內亞來港的班機。

數十人仍然留醫，醫管局總行政經理劉家獻於本台節目《有理有得傾》指，多了瘧疾病人入院對公營醫療系統帶來壓力。醫管局總行政經理劉家獻：「將已康復的新型肺炎病人轉去二線隔離病房，可以騰空一線隔離病房，某程度上分薄了應付新型肺炎疫情的能力，對整個醫療系統會有壓力，我們已有一套計劃要開哪個病房，有實名制、哪個醫護人員去哪裡工作，有需要可即時啟動。」

他呼籲近期去過非洲的人如果有咳、發燒等瘧疾病徵，要盡早求醫。