鄧俊文、謝影雪備戰世錦賽力爭獎牌

【有線新聞】世界羽毛球錦標賽今個月21日舉行，鄧俊文、謝影雪希望能爭取獎牌。

港隊將於19日出發到日本參加世錦賽，教練何一鳴透露，港隊將派出男單的伍家朗、李卓耀，兩對混雙組合鄧俊文、謝影雪，吳詠瑢及張德正出戰。

香港羽毛球代表謝影雪：「我之前比賽回（香港），膝蓋都有傷患比之前嚴重，昨天容教授幫我注射啫喱入膝蓋，希望還有少許時間練習得更好，以更好狀態備戰世錦賽。今年沒有亞運會，我們初時最大的目標，是亞運會和今年世錦賽。所以希望將所有專注力放在世錦賽，希望能奪得第三次的獎牌。

出擊男單的李卓耀表示，自從港隊由馬來西亞藉教練黃達明執教，他的進攻能力有提高，希望打入四強取得獎牌：「這個教練可能較針對每個球員的優點，再提高（球員）的優點，再提高進攻能力，進攻得多，找到得分機會就更多。」

世錦賽之後，港隊還會參加日本公開賽，之後才返港為歐洲賽事做準備。