抵港檢疫期縮短　有人隔離滿三天未獲放行　醫衞局引述酒店：採「先進先出」原則

【有線新聞】政府縮短抵港人士檢疫日數，有隔離了3日的檢疫人士說以為可以提早離開，但酒店說無收到政府通知，要求他們繼續隔離。政府說會陸續安排，至今有約4,000人提早結束檢疫，離開酒店。

從海外及台灣抵港人士檢疫期改為「3+4」，措施周五生效，但現已在酒店隔離滿3天的人如核酸檢測陰性也可離開。有在酒店隔離了4日3夜的檢疫人士說，自己上周六到港，原本須隔離至本周五凌晨，新措施一出以為可以早點回家，安心出行亦已轉成黃碼，不過酒店說無收到衞生署的通知，不可提早離開，批評安排十分混亂。檢疫人士家屬：「中間那群人十分無所適從。不給明確指示真的十分奇怪，為何不即時生效？須待12日才開始。如你即時生效、大家便知道，我住滿3天便可離開，我未滿3天便等夠3天，十分奇怪為何中間要訂立一個截止日期。」

我們曾致電酒店查詢，職員說未知這批檢疫人士可何時離開，酒店職員：「真的不好意思，真的要等政府方面通知，我們跟大家一樣，都是在等通知。（如一直沒有收到通知，是否要按原來日期檢疫？）對，唯有按照原來隔離期。」我們亦到尖沙咀及荃灣的檢疫酒店查詢，職員均說沒有收到通知可以早走。

醫務衞生局說已經就有關個案向酒店查詢，引述酒店說會提醒員工向住客解釋提早離開的安排，又說這類旅客人數眾多，酒店會採用「先進先出」原則，逗留酒店較長時間的人取得第五日核酸檢測陰性證明可以先離開。