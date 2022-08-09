澳洲天后奧莉花紐頓莊逝世終年73歲

【有線新聞】主演著名歌舞電影《油脂》的澳洲天后奧莉花紐頓莊逝世，終年73歲。她自70年代走紅，四奪格林美獎，罹患癌症後積極抗病，更熱心公益。

奧莉花紐頓莊主演《油脂》，獻唱《Hopelessly Devoted to You》，又與男主角尊特拉華達合唱《You’re the One That I Want》，歌曲電影均紅遍全球，還憑此部1978年經典歌舞電影，獲提名金球獎。

雖然最終失落影后，但奧莉花紐頓莊形容這齣戲是禮物，令其演藝事業更上一層樓。60年代夥拍同學唱歌出道，奧莉花紐頓莊唱盡民歌和流行曲。唱片銷量累計逾1億張，四奪格林美獎，得獎歌曲包括這一首。

《Physical》雖因惹火風格引起爭議，但贏得音樂錄影帶獎，更連續十星期，高踞美國Billboard流行榜榜首。

奧莉花紐頓莊在英國劍橋出生，5歲跟隨曾在軍情五處工作的父親，移民澳洲。1

奧莉花紐頓莊的外公，是諾貝爾物理學獎得主博恩。而她自己的歌影事業亦成就非凡，被視為國寶級女星，同時藉著影響力推動慈善工作，曾任聯合國環保大使，亦關注動物權益。

她在1992年透露患乳癌，2017年復發並擴散至背部，抗癌30年來不忘宣揚健康信息，在墨爾本成立癌症研究中心，並為籌款登上長城。

奧莉花紐頓莊：「我身為領袖必須這樣做，我要召集大家去做，確實不容易，好比抗癌之路，你不知道每天會發生甚麼事，真的極具挑戰，有時很高興，有時很艱苦。」

奧莉花紐頓莊的丈夫在社交網站公布，這位抗癌勇士周一於南加州安祥離世，終年73歲。聲明指奧莉花紐頓莊辭世一刻，有家人及朋友陪伴，呼籲外界尊重家屬私隱。

電影拍檔尊特拉華達隨即在網上發文，悼念好友，形容她令所有人的生活變得美好，留下不可思議的影響。