澳洲天后奧莉花紐頓莊逝世終年73歲

【有線新聞】主演著名歌舞電影《油脂》的澳洲天后奧莉花紐頓莊逝世,終年73歲。她自70年代走紅,四奪格林美獎,罹患癌症後積極抗病,更熱心公益。

奧莉花紐頓莊主演《油脂》,獻唱《Hopelessly Devoted to You》,又與男主角尊特拉華達合唱《You’re the One That I Want》,歌曲電影均紅遍全球,還憑此部1978年經典歌舞電影,獲提名金球獎。

雖然最終失落影后,但奧莉花紐頓莊形容這齣戲是禮物,令其演藝事業更上一層樓。60年代夥拍同學唱歌出道,奧莉花紐頓莊唱盡民歌和流行曲。唱片銷量累計逾1億張,四奪格林美獎,得獎歌曲包括這一首。

《Physical》雖因惹火風格引起爭議,但贏得音樂錄影帶獎,更連續十星期,高踞美國Billboard流行榜榜首。

奧莉花紐頓莊在英國劍橋出生,5歲跟隨曾在軍情五處工作的父親,移民澳洲。1

奧莉花紐頓莊的外公,是諾貝爾物理學獎得主博恩。而她自己的歌影事業亦成就非凡,被視為國寶級女星,同時藉著影響力推動慈善工作,曾任聯合國環保大使,亦關注動物權益。

她在1992年透露患乳癌,2017年復發並擴散至背部,抗癌30年來不忘宣揚健康信息,在墨爾本成立癌症研究中心,並為籌款登上長城。

奧莉花紐頓莊:「我身為領袖必須這樣做,我要召集大家去做,確實不容易,好比抗癌之路,你不知道每天會發生甚麼事,真的極具挑戰,有時很高興,有時很艱苦。」

奧莉花紐頓莊的丈夫在社交網站公布,這位抗癌勇士周一於南加州安祥離世,終年73歲。聲明指奧莉花紐頓莊辭世一刻,有家人及朋友陪伴,呼籲外界尊重家屬私隱。

電影拍檔尊特拉華達隨即在網上發文,悼念好友,形容她令所有人的生活變得美好,留下不可思議的影響。