木蘭風球｜有市民照樣游早水　港九多處有塌樹　鯉魚門居民堆沙包防水浸

【有線新聞】三號風球下，有市民照樣早上游泳。

多名市民在紅磡碼頭對出晨泳，海浪頗大，天色朦朧，只是隱約見到對岸。岸邊不時刮起大風，間中有雨。

港九多處有樹木倒塌，凌晨近1時，在觀塘協和街與翠屏道交界有一棵約6米高的大樹塌下，壓在行人路及馬路，消防接報到場清理。另外，凌晨2時許，在柴灣常達街近常茂街一個露天停車場，一棵約15米高大樹懷疑受強風吹襲，連根拔起塌下，壓毀六架私家小巴，部分車頂凹陷、損毀嚴重，兩宗事故、無人受傷。

在鯉魚門三家村，村民及店主在店舖及大廈出入口堆放沙包及安裝水閘，以防水浸。天文台指由於正值天文大潮，木蘭引起的風暴潮可能會導致低窪地區水浸，呼籲巿民做好預防措施。