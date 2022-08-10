美國司法部起訴被指圖殺害前國安顧問伊朗男子

【有線新聞】美國司法部起訴一名伊朗革命衛隊成員，涉嫌企圖以30萬美元買兇暗殺白宮前國家安全顧問博爾頓，據報前國務卿蓬佩奧是他下一個暗殺目標。伊朗外交部批評指控荒謬。

被聯邦調查局通緝、45歲的普薩菲估計身處伊朗首都德黑蘭，他被控意圖買兇殺人及試圖支援跨國謀殺陰謀，罪成的話可分別判囚10年和15年。