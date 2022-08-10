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美國司法部起訴被指圖殺害前國安顧問伊朗男子
【有線新聞】美國司法部起訴一名伊朗革命衛隊成員，涉嫌企圖以30萬美元買兇暗殺白宮前國家安全顧問博爾頓，據報前國務卿蓬佩奧是他下一個暗殺目標。伊朗外交部批評指控荒謬。
被聯邦調查局通緝、45歲的普薩菲估計身處伊朗首都德黑蘭，他被控意圖買兇殺人及試圖支援跨國謀殺陰謀，罪成的話可分別判囚10年和15年。
法庭文件指這名革命衛隊成員去年10月起籌劃買兇殺人，先要求一名美國居民提供白宮前國家安全顧問博爾頓的照片，聲稱用作出書，經對方轉介聯絡一名聯邦調查局線人，提出找人在華盛頓「剷除」博爾頓，開價達30萬美元；又一度傳送相片顯示已準備大量現金，並提供博爾頓的行蹤資訊，甚至提議應在哪個地方落手。
對伊朗立場強硬的博爾頓回應自己成為刺殺目標，自嘲買兇價碼這麼低令人尷尬。他感謝各部門努力，又批評伊朗是殺人和撒謊的政權，既是美國敵人，亦威脅全球。
華府估計暗殺計劃是出於報復美國2020年空襲擊殺革命衛隊高層索萊馬尼。
案情又指普薩菲曾提過今年初有另一項「工作」，願出價100萬美元，據報第二個暗殺目標，正是索萊馬尼身亡時出任國務卿的蓬佩奧。
伊朗警告美國，勿以荒謬和亳無根據的指控為藉口，對伊朗國民採取任何行動。