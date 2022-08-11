增4376確診　單日再多210人入院　逾半為幼童或年過六十　筲箕灣院舍累計7人染疫

【有線新聞】本港新增4,376宗確診，4,180宗屬本地、多1人離世。醫管局說近期入院人數增加，情況令人擔憂，呼籲市民接種疫苗。

離世的85歲婆婆沒有接種疫苗，上月20日深喉唾液樣本陽性，沒有病徵，但8天後沒有胃口、氣喘，到急症室求醫。當時她需要聞氧協助呼吸，轉送深切治療部，醫院處方抗病毒藥及類固醇，但情況惡化、最終不治。

單日再多210人入院，對比之前數星期，每天多了數十人入院，醫管局說情況令人擔憂。醫管局總行政經理關慧敏：「以今天新增個案為例，過半是60歲以上人士，另外有20多位是3歲以下小朋友，這兩個群組都是抵抗力較低人士，一旦感染，出現重症或死亡機會較高，最有效方法是接種新冠疫苗。」

多6間院舍有個案，其中筲箕灣逢源護老院多5宗，累計7人染疫。32名院友及3名工作人員要檢疫，暫時未找到感染源頭。衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「這些個案主要都是行動不便需要別人幫忙，可能是洗澡、換片、吃飯等，需要很多照顧，這些可能都會引致傳播。」

學校方面，231間學校呈報287宗個案，3間學校有個別班級要停課一周。