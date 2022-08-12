失業援助金先批後審　馬會投注站員工須退還津貼　議員倡准分期還款

【有線新聞】一萬元失業支援金申請先批後審，有馬會投注站員工獲發資助後被通知不合資格、要退還津貼，接獲求助的立法會議員希望政府酌情處理，讓他們分期還款。

馬會員工Meian：「如果我不是等錢用，我不會要那1萬元，那筆款項已花費一半，從哪裏拿錢退款？一開始不批出款項，我上訴時提供齊全資料，不是看清楚才過帳給我？我認為這次政府做得很有問題。」

選委會界別（勞聯）林振昇：「是否容許工友分期還款？每月還一千多、二千元，攤分長時間還款，令他們不用有即時的經濟壓力。」

馬會發言人稱疫情最嚴峻時，不得不暫時關閉場外投注處等場所，明白兼職員工因為工時減少而影響收入，2020年2月起已經向超過一萬名合資格的受影響兼職員工提供最多等同收入五成的津貼，而兼職員工過去兩季亦有加薪。