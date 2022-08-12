上水清潔工中磚亡　兩被告暴動罪成囚五年半　官讚清磚頭市民無名英雄

【有線新聞】一名清潔工在三年前上水衝突被磚頭擊中死亡，兩名青年暴動罪成，判監5年半。法官說，香港是由前人的血汗和淚水建設而成，社會不會接受破壞行為，又特別讚揚當日清理磚頭的市民是無名英雄。

被告19歲的劉子龍及18歲的陳彥廷由囚車押送到高等法院。案發在2019年11月13日，北區大會堂外有示威衝突，70歲的食環署外判清潔工羅長清被磚頭擊中死亡，兩名被告當時在場，但致命的磚頭並非由他們扔出。辯方求情說今次的暴動與以往的案件不同，被告沒有扔汽油彈或縱火、損毀公共財產，其中被告陳彥廷向受害者及家屬道歉，顯示他深切反省、有悔意，又說兩名被告誤殺及傷人罪名不成立，不應承受這部分的罪責。

法官杜麗冰說尊重陪審團的裁決，但沒有減輕被告參與暴動的嚴重性，他們響應網上號召，有預謀帶同鎚仔到場拆磚堵路，沒有預視到事件的嚴重性，最終引致悲劇後果，又說香港是由前人的血汗和淚水建設而成，社會不接受破壞行為，必須判處阻嚇性刑罰，以監禁六年為量刑起點，接納兩名被告有深切悔意，他們年輕、沒有案底，在家人支持下相信他們會對社會有貢獻，減刑至監禁5年半。據了解兩名被告不會上訴刑期。

法官在判刑後，特別讚揚當日自發清理磚頭的市民，說他們不是出於個人利益或政治動機去做，是無名英雄，又感謝警方盡心盡力調查，是全世界最優秀的警隊之一。