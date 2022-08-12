清潔工中磚亡｜廿人互扔僅二人被控　研究員稱途人追示威者扔磚難言自衛

【有線新聞】案發時超過20人在場互扔磚頭，除了定罪的兩名被告，暫時未有其他人被檢控。兩名控方證人作供時，承認出於自衛，有份扔磚及揮舞鐵通，有法律研究員認為，片段拍到示威者撤退時，有人繼續追上前扔磚，可能超出自衛的合理範圍。

致命一擊，控方承認磚頭並非由兩名被告扔出，但開審時以「共同犯罪」原則控告謀殺罪。現場「共同參與」的除了示威者一方，還有十多名途人，包括控方證人柯明玉，她在庭上承認兩次扔磚自衛，另一名匿名證人亦承認曾揮舞鐵通，兩人都沒有被起訴。

曾擔任高級檢察官及暫委法官的大律師潘展平說，相信是考慮到他們出於自衛，潘展平：「他們是否想保護倒下去的伯伯，他們是否自衛，包括自己或自己和他人的財物，哪一方先開始（動手）是考慮因素，遲動手的一方，有沒有合理理由這樣做，亦是考慮因素。」

片段見到示威者退後，途人繼續追上前，是否合理自衛？有法律研究員說，還要看一幕，獨立法律研究員黃啟暘：「雙方衝突，有一方已經有撤退的跡象或已經撤退的時候，聲稱被襲擊的一方再繼續前進、進攻，法律上比較難證明是自衛的理由，自衛，顧名思義是防衛，不是攻擊。」

黃啟暘說，在如果兩派人士衝突，雙方都可能觸犯公眾地方打鬥、非法集結等罪行，而在反修例事件中，亦有報稱受襲擊的人被起訴，黃啟暘：「報稱受害人，他們唯一的分別是政治背景時，就可能會對令人對律政司所作的決定有疑慮。」

律政司回覆說，要客觀和專業分析證據和法律，有合理機會達致定罪，並且符合公眾利益才會檢控；警方說仍在調查，不排除有更多人被捕，會不偏不倚、公平公正考慮證據和實際情況採取行動。