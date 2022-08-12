張家朗：劍指世界錦標賽冠軍

【有線新聞】張家朗周日回歸本地賽事，角逐今季最後一項錦標，這位奧運金牌劍手指，過去大半年在海外比賽，成績超出預期，但並非一帆風順，期望下季表現更穩定，目標是世界冠軍。

香港相隔25年再次贏得奧運金牌，首次成為世界一哥，首奪男子花劍銅牌。

背負全香港的期望，張家朗全力出擊一年多，總算滿載而歸，但任榮譽怎樣多，動搖不到他由小四開始打劍的初心。

香港劍擊代表張家朗︰「開心就好，很多事緣於開心才會想做，打劍亦如是，慢慢因為得到名銜、榮譽，令自己有壓力，而慢慢忘記快樂，我打劍就是為了開心。」

不過知易行難，他坦言並非整季都打得開心，疫情下回港要隔離，為避免狀態下跌，劍隊長時間留在海外。

香港劍擊代表張家朗︰「有時我會很累不想打劍，今個賽季其中一個困難地方，是一開始所有東西都不穩定，有原定舉行的比賽會突然取消、延期或提早，打亂我們練習計劃。另外是我們不能回港，我們也會想念家人、想念香港。」

加上有比較有傷害，今年世界盃第一站就贏冠軍，他說之後表現開始飄忽，世界盃埃及站次輪止步，花劍大獎賽更「一輪遊」。

取得成績或多或少帶來壓力，但張家朗說他之後想通，放下包袱逐場去打。

愈戰愈勇，張家朗在國際賽期尾聲，再度成為亞洲冠軍，接著在世錦賽首奪銅牌。

香港劍擊代表張家朗︰「沒想過成績不錯，以結果論是值得的，下個賽季要粉筆字般抹走。每次會找一個新目標給自己，世錦賽冠軍，暫時是這個目標。」