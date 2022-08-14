大學生辦「執煙頭比賽」　籲勿亂扔煙頭　參賽資格：覺得社區該由自己改變

【有線新聞】政府加強打擊衛生黑點，但其實數名大學生早已出手，落手落腳於街上執煙蒂，更豪言要將執煙蒂當成運動，爭取納入奧運項目，連火炬也設計好。

三名理大學生，這日來屯門比賽執煙蒂，「執煙頭競技委員會」發起人Oscar：「參賽資格是只要你有一雙手，覺得社區應該由自己去改變，你便可以參加。最誇張是荃灣海旁，只是一、兩個花槽已經千多支。」

這類執煙蒂「比賽」，他們總共舉辦了四次，每次都會推著自製手推車裝煙蒂，上面貼滿這幾個月的「戰利品」，Oscar：「周圍都是煙蒂的現象變得很平常，無人再在意這件事，對清潔工的工作壓力有嚴重負擔，發現有很多動作很勞損，例如彎腰，我們希望同時令人意識到，這件事是有問題。」

原本只是一份功課，怎知愈搞愈大，更創立社交專頁，教人如何執煙蒂，還豪言要執煙蒂成為奧運項目。奧運又怎可缺少火炬？他們用實木製造了煙型火炬，不是要鼓吹大家吸煙，而是想形象化些與煙民拉近距離，找機會提醒他們不要亂扔煙蒂。

Oscar：「給人第一眼的印象，是一個很有趣、很幽默、很『無厘頭』的一個活動，如何令人覺得我們做的事很軟性，不是強逼人，我們也不想像設計標語般，設計一個口號後解決問題，好像是清理一些海洋垃圾般，這件事做不完，永遠都會持續出現，因此我們做的事希望觸及多些市民和煙民，讓他們知道我們的想法，少些亂扔煙蒂。」