卓永興巡衛生黑點　籲港人垃圾港人清　研增亂拋垃圾罰款、將加裝天眼監察

【有線新聞】政府展開打擊衞生黑點計劃，​政務司副司長卓永興等官員先後到全港多區巡視，卓永興批評非法棄置垃圾的市民自私及不負責任，政府必定會裝更多閉路電視監察，亦會研究提高亂拋垃圾的罰款。

卓永興：「嘩，這是何物？不是蟑螂，不是老鼠嗎？」

計劃展開第一日，卓永興第一站先到旺角塘尾道一條後巷巡視，卓永興：「這位仁兄『通渠王』在此貼滿廣告，這也是違法的，打電話給他，告訴他已經違法，看看是否檢控。」

卓永興：「這個十分諷刺，嚴禁倒垃圾送官究治，竟然在這下面『太歲頭上動土』，一定要嚴懲這些人。

之後他們到土瓜灣，同樣發現大堆垃圾，卓永興：「如果政府不斷清理，市民不斷丟棄，我們只會在『你清我丟』這個夢魘之中不斷輪迴，美麗清潔的香港可能不會出現。香港人的垃圾，香港人自己不清理，誰會替你清理呢？」

他形容非法棄置的人自私、不負責任，政府必定會裝更多閉路電視及修例加強打擊，卓永興：「亂拋垃圾要罰1,500元，至2022年都已實施19年了，是否是時候要檢視呢？有市民說不如提高（罰款）至一萬元，我想我們一定會從合理性及對稱性方面去思考。」

除了關注地面問題，卓永興亦到深水埗研究頭上的破爛招牌，他表示清理行動在未來3個月陸續有來，重申不是「做騷」，卓永興：「我們一定會做一些宣傳活動，但你指是『大龍鳳』、『做騷』，就是意味做完就算。但無論第一、第二階段都會持續，我不是告訴你，我會在半年內做完兩項工作便收工，絕對不是。」

現時政府訂立了600多個衞生黑點，政府表示歡迎市民繼續提供意見，即使短期情況有改善，都不會隨便在名單中剔除。