卓永興指衛生黑點計劃持續一至兩年　將修例冀解決棄車問題　提高貼街招罰則

【有線新聞】政府展開打擊衛生黑點計劃，政務司副司長卓永興說未來一、兩年行動都會持續。運輸署短期內會修例，希望改善後巷棄置車輛問題；亦會提高違法張貼街招的罰則。

旺角塘尾道這條後巷卓永興前一日巡視過，事隔一日已經沒甚麼垃圾，街口放了一個牌提醒市民勿亂拋垃圾，有清潔工人在清潔，並擺放多個鼠餌。

蔡小姐：「之前的經驗是重複再重複，政府處理一輪後過一段時間會再有人棄置傢俬雜物。」莊先生：「不會有改善，整條後巷都不衛生，有很多無人處理的廢料，經常有人棄置，堆在這裏下雨之後開始發臭。」

而一街之隔的荔枝角道雜物堆積如山，床褥、衣服、膠筒擺滿整條巷。政府說今次行動不會只做三個月，今年至往後一、兩年會繼續做，亦會修例及提高罰則增加阻嚇力，卓永興：「運輸署短期內會修例，（車輛）過登記期兩年都沒繼續登記就是違法，罰則不輕，這某程度上有助解決棄置電單車，甚至汽車在後巷的問題。因為如果你棄置，運輸署要求你交代車輛在哪你未能證明。現時貼街招的懲處不算太高，貼街招是一門生意，很多人做非法貼街招，所以一定要提高罰則。」

他說各部門會就工作制訂績效指標，其中一個指標是減少衛生黑點數量，亦會加強巡查及執法，不過這方面不會設目標，卓永興：「我們從來都沒有『交數』，從來都不做。如果不太嚴重便先警告，但嚴重的或經常重犯就不警告，巡查看到便檢控，但我們沒有一個所謂目標，例如要增加檢控100%、50%。」

卓永興說會在衛生黑點加裝更多閉路電視，強調會平衡執法及保障市民私隱。