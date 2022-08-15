追究警開槍擊中右眼反變非法集結罪證　楊子俊無悔　警案情中首認擊中頭盔

【有線新聞】警方在案情中首度承認開槍擊中楊子俊的頭盔，至於是否造成他右眼受傷、是否掌握開槍警員的身分，警方都以司法程序為由說不便評論。

楊子俊：「最放不下的是自己這兩年開展的事業，當初以暴動罪拘捕我，自己已經有心理準備。」

放不下的，還有三年多前的這一幕，「一槍擊中我的右眼」。右眼剩下5%的視力，楊子俊入稟向警方追究，結果成為指證他非法集結的證據之一。楊子俊：「的確是在我的司法覆核中，我已承認了到過金鐘現場，當然有些代價，但仍是我想做的事。」

楊子俊是在2019年9月提出司法覆核，質疑速龍小隊無展示編號，違反人權法。期間警方曾回覆否認開槍擊中他，說可能是示威者的武器造成。高等法院前年裁定警方敗訴，警方不服上訴，到今年4月以非法集結罪，重新拘捕及起訴楊子俊。

楊子俊：「（案情）寫清楚警方有發射催淚彈開槍擊中我，導致我的頭盔掉落，當然沒有寫清楚是否擊中我的右眼，基本上今次案件確立了警方開槍擊中我的事實，亦給予很多警方的影片和照片，辨認到究竟是哪一名警員開槍，我認為自己愈來愈接近真相。」

我們向警方查詢楊子俊右眼的傷由甚麼造成、為何改變了說法、是否掌握到開槍警員的身份，警方都以案件進入司法程序為由，說不便評論。

因為執法人員使用武器而傷亡的人，可根據暴力及執法傷亡賠償計劃追究，楊子俊已經提交了申請表。楊子俊：「承認責任應該是社會上任何人、任何部門都應該做的事，尤其是政府，我相信公義是社會的標準，如果將一件事清楚的事實放出來，我相信市民的眼睛是雪亮的。」