歐洲乾旱持續多國山火肆虐河流乾涸

【有線新聞】高溫和乾旱天氣席捲歐洲，西班牙強風助長東南部山火蔓延，過千人撤離家園。德國萊茵河部分河段乾涸，水位降至30多厘米，影響航運。

西班牙瓦倫西亞和東南部地區，多處山火肆虐，火勢蔓延到公路。乾旱和酷熱天氣夾擊下，過去周六多處山林起火，強風更令山火蔓延，加上山勢險峻，消防難以接近火場灌救，要出動直升機和飛機。大火燒毀逾6千公頃土地，過千人要撤離家園。

至於北部阿拉貢地區的山火受控，未有蔓延到自然保護區。全國今年經歷達390場山火，超過26萬公頃山林焚毀。

同樣與山火搏鬥還有英國，當地近日再受熱浪侵襲，倫敦西南面山火燒毀民居。氣象部門指英國這數天會有雷暴及大雨，不過專家表示，需長時間降雨補充水源，才足以撤銷英格蘭地區乾旱警告。

至於乾旱持續的德國，重要運輸命脈萊茵河，中西部賓根的一段河道乾涸見底，周一水位只得32厘米，影響燃煤和石油等能源運輸，未來數日萊茵河水位，預料還會繼續下降。