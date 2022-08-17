德國公司製外骨骼「無影凳」　輕輕屈膝可隨時坐下　多間車企引入減工傷風險

【有線新聞】「無影凳」可能會令人聯想到懲罰或健身動作，但德國有公司以機械外骨骼技術造出真正「無影凳」，能幫助不同行業減低工傷機會。

看似沒有任何支撐，但只要輕輕屈膝就可以隨時隨地坐下，原來它是一張如影隨形貨真價實的「無影凳」。它是德國一家外骨骼公司開發專門針對需長期站立的工種。只要扣上腰帶及腳帶，便可以迅速按自己需要屈膝至自己想要的高度坐下，或站立四處走動工作。用家坐下時的所有負重不是由腰腿承擔，而是經外骨骼支架卸落地面，方便又不佔空間之餘亦為用家大大減少疲勞或工傷的風險。

現時已經發展至第二代，重量比第一代減輕了25%，亦擴大了適用的身高範圍，就算接近兩米身高用起來一樣靈活。廠商又指，這張「無影凳」有助加強背部及大腿肌肉，現時全球多個汽車製造商例如奧迪、福特汽車等也引入了這張「無影凳」。