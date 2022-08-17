英國通脹突破10%　工人醞釀秋季大罷工

【有線新聞】英國通脹再創40年新高，首次突破雙位數，食品價格升幅最高。數百萬從事公共服務的工人，不滿薪金追不上通脹，醞釀在秋季大罷工。

英國通脹急速，國家統計局公布七月份消費物價按年升10.1%，創1982年2月以來新高，亦高過市場預期，較六月時的9.4%再升0.7個百分點。