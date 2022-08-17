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英國通脹突破10% 工人醞釀秋季大罷工
【有線新聞】英國通脹再創40年新高，首次突破雙位數，食品價格升幅最高。數百萬從事公共服務的工人，不滿薪金追不上通脹，醞釀在秋季大罷工。
英國通脹急速，國家統計局公布七月份消費物價按年升10.1%，創1982年2月以來新高，亦高過市場預期，較六月時的9.4%再升0.7個百分點。
食品升幅最大、按年升12.7%，特別是芝士、牛奶、麵包和雞蛋等基本食品。其中750克切片白麵包，售價1.06英鎊，折合約10港元，較去年升7.1%。4品脫全脂牛奶、即約2.2公升，賣1.34英鎊、折合近13港元，升幅達12.6%。
面對物價上漲，國統局數據顯示，當地工人實際工資在第二季下降4.1%，是連續第9個月下跌，更出現20多年最大降幅。
多個工會計劃投票醞釀大罷工，工會表示，工資待遇跟不上生活成本飆升，一旦加薪談判無法解決，會發起秋季大罷工，將是英國自1970年代以來最大規模罷工浪潮，可能會影響醫院、消防、學校、交通網絡服務，涉及數以百萬人。
不過英國政府表明，若現提高工資可能會進一步刺激通脹。
除了物價問題，英國更面臨缺水，受乾旱影響，再有水務公司宣布制水措施。泰晤士水務下周三起，禁止客戶使用水喉管取水，受影響的包括首都倫敦。