油麻地兩霓虹燈招牌須清拆　市民嘆一個時代沒落　專家倡參考古蹟評級保育

【有線新聞】油麻地有兩塊80年代巨型霓虹燈招牌因違例要清拆，有市民感嘆昔日香港特色不再，有學者認為霓虹燈比起LED燈色彩更柔和、協調，建議政府保育。

迷失在燈紅酒綠的石屎森林，一抹霓虹劃過黑夜，成為油麻地一道風景，這兩塊霓虹燈招牌，為中式裙掛百年老字號「點燈」招徠，掛在甘肅街近彌敦道路口超過40年。屋宇署近年說招牌違例要清拆，大廈外牆正搭建竹棚，攝影發燒友和市民來留下回憶。馬先生 ：「都會有點可惜，因為始終是一個傳統特色，現在愈來愈少如此巨大的霓虹燈招牌，以前真的很漂亮，以往整條彌敦道都掛滿了。」鄺先生：「這其實是香港的特色，這個城市愈來愈沒有特色，好像跟現在的時代一樣，拆掉了就代表上一個時代已經沒落。」

這兩塊招牌原本星期二是最後一夜，婚紗店改變主意決定亮燈多一晚得一晚，讓多些市民來到這裏拍照，直至拆下來為止。附近類似的大型霓虹燈招牌剩下不多，同一條街還有這間桑拿浴室的，以及廟街賣龜苓膏的少數幸運兒拆走之後，成為M+博物館館藏，晚上繼續發光發亮。

巨型霓虹燈曾經是香港「招牌」風景，屋宇署2011年設立招牌監管制度，2016年至今年2月，拆了超過300個大型違例招牌。有學者希望政府保育霓虹燈牌，理工大學設計學院副教授郭斯恆：「霓虹燈較柔和，無論是勾勒字、圖案，或者是招牌外框都會比較清晰，LED燈管本身以點狀為主，所以外型上較為鬆散。日本有些區份是一個消費娛樂區，容許某一兩條街道有招牌掛出來。」

他建議政府參考歷史建築評級制度，如果招牌有保育價值，政府就跟業主分擔維修費用，令業主有誘因保留這些城市特色。