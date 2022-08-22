【小事大意義】影樓再聚 : 堅持菲林拍照　舊式影樓留下年代回憶

【有線新聞】香港舊式影樓買少見少，影樓內的一事一物都有歲月痕跡，罕有的傳統修圖技術亦即將失傳。由菲林盛世行到數碼時代，香港舊式影樓碩果僅存。善美影室前身是尖尖影樓，1996年由現時的老闆林國盛接手，堅持用傳統方式拍攝菲林照片，影相、沖曬、執相等工序全以人手操作。有甚麼讓林國盛一直堅持在這個夕陽行業繼續探索？本集會帶大家進入菲林影樓內一起尋寶。