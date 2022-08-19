柬埔寨詐騙｜保安局再收3宗求助　有人被虐待、禁錮　卓孝業：可藉入境處APP求助

【有線新聞】保安局副局長卓孝業說，再收到多三名被誘騙到東南亞的港人求助，累計有23宗個案，部分人被毆打、虐待，即使親友匯錢到當地仍未獲釋。

保安局周四開記者會，交代有20名港人懷疑被誘騙到東南亞國家後，再收到多3宗求助個案。其中一人身處泰國，兩人在柬埔寨，他們都是被騙去工作，暫時安全，可以聯絡家人，但人身自由受到限制，至今共有11人未重獲自由。

卓孝業：「他們表達若他們服從指示工作的話，一般不會有太大問題，但如果他們工作稍為不理想或想拒絕，就會受到毆打或虐待。據回來的求助人士向我們表達，他們的親友曾經匯錢過去；曾經有些個案付了部分錢，舉例對方要求相當數額，但家人未能提供全額，付了部分，他們暫時未能回來。」

卓孝業說其中一宗個案，去年9月已經離開香港，但家人最近才舉報。他提醒在外地的港人，除了可以打入境處1868熱線，還可以透過手機應用程式求助。卓孝業：「如果你沒有漫遊電話服務，只要有數據的話，有入境處手機應用程式，可以透過程式打網絡電話回來。如果連網絡電話也不能打，訊號太弱，程式內有一個表格，按進去填寫簡單資料給我們，你甚至不知道自己位置在哪裏，你看到甚麼可以拍照，透過表格遞交給我們。」

被問到有沒有需要提高這些東南亞國家的外遊警示，卓孝業就說，現時的個案都是預謀詐騙，不符合外遊警示性質，不過都有在網頁提醒港人，注意求職騙案。