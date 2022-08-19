連續兩日破六千確診　醫管局憂疫情進一步惡化　下周重啟亞博治療設施

【有線新聞】本港新增6,445宗確診，6,260宗是本地個案，多8名患者死亡。醫管局指確診及入院數字加速上升，宣布進入第三階段病床調動計劃，重啟亞博館社區治療設施，至於今天啟用的啟德社區治療設施，截至傍晚已接收約60名輕症患者。

新增個案連續兩日過6,000宗，單日本地確診升至近期新高，有6,260宗。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「過去數天，我們見到疫情上升的趨勢，較一兩星期前加速了。每日都可能有400至500宗的升幅，這是我們關注和憂慮的其中一個原因，可能就是因為BA.5傳播力較高，如果依照這個趨勢，個案數字可能在短時間內，再升更高的水平。」

再有13間院舍出現新確診，涉及29名院友及7名員工，其中青衣青和居護老院，累計有5名員工及12名院友中招，全院過百人要撤離檢疫。醫管局擔心疫情進一步惡化，下星期會重開亞博館的社區治療設施，預計先啟用200張病床。

醫管局總行政經理劉家獻：「醫管局是會保持機動性，視乎是否彈性調整服務，如果我們進入第三階段病床調動計劃，無可避免是會有更多非緊急服務受到影響。我們預計最受影響的，包括一些非緊急預約手術、非緊急住院治療和一些日間服務，我們希望病人能夠理解。」

劉家獻：「我明白大家過去兩年多面對疫情，開始、甚至已經出現疲勞，希望在這個關鍵時刻，大家要配合防疫政策，大家合作才可以戰勝這個疫情。」

死亡個案多8宗，死者介乎61至93歲，其中4人無打過針，一名73歲男死者打了3針，上月底在社區核酸檢測陽性，CT值14但未有求醫。他在本月13日在家中跌倒送往急症室，入院後檢測陰性，但病情持續惡化，經電腦掃瞄發現他懷疑患有肺癌。醫管局相信這宗死亡個案與新型肺炎關係不大，但呼籲長者一旦確診要盡快求醫。