李家超出席地區諮詢　指香港一定要搶人才　正務實處理通關

【有線新聞】行政長官李家超聯同多名司局長，出席首場施政報告地區諮詢會，李家超指香港一定要搶人才，又指正務實處理通關，希望內地官員看得到。

首場地區諮詢會在荃灣舉行，過百名出席的市民均來自新界的地區組織或團體，部分人關注本港人才流失。

曹先生︰「香港人不太夠，我們很擔心，想發展很多東西、創科等，但人從何來？」

李家超︰「人才我們一定會搶，即是有質素的、香港缺乏的，特別是創新科技、醫療、高端等，但人力也重要，剛才都提到有不同方面，我們人力缺乏，勞福局在這方面會做細緻分析。」

諮詢會過了一半，李家超指市民意見跟他想到的差不多。

李家超︰「完全很破格的話，在這方面暫時未有極度破格的東西，反而我現在想有否新思維。」

司局長分成四組聽意見，李家超則「滿場飛」。

李家超︰「當大家是街坊，你有甚麼想說跟我們說。」

羅先生︰「（跟內地的）人文通道，建議特首有機會有機會可給我們不同專業界別、合法合理的檢疫期後，可以進一步大家互通。」

李家超︰「現在有2,000個名額，特別是人文需要方面，會否有需要增加，我們是積極跟內地單位討論，他們知道我們在這方面很熱切，我的做法是希望逐步逐步來，希望內地官員看到我們務實，將風險管理得好，大家有信心。」

李家超任內首份施政報告10月19日發表，他指七月底至今，已舉辦約10次不同形式的諮詢，未來的星期六亦會有另一場地區諮詢會。