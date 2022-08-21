港人遊泰被擄至緬甸　睹有人遭毆打電擊　稱園區內多人監視、難用電話求助

【有線新聞】本台聯絡到一名被拐到緬甸園區的港人，他向我們表示，工作不達標的人輕則被罰跑圈、掌上壓，重則被毆打、電擊，擔心用入境處WhatsApp專線求助，會被發現及被罰。

港人Bear說，6月在泰國旅行途中被人拐走，最早被帶到泰國邊境城市工作，再被帶到緬甸。他說園區出入口有軍人駐守，在內有多間公司，每天都看到有人工作不達標被懲罰，例如做仰臥起坐、掌上壓等。

被困緬甸港人Bear （化名）：「我沒有被拳打腳踢、暴力對待，其他公司的手法較我這所公司嚴重四至五倍，例如跑圈，達不到標時在樓梯被人用手銬扣着，直到達標才讓你離開，便溺亦要在樓梯解決，亦有毆打和電擊。」

他說中國駐泰國大使館以不是身處在境內的原因拒絕幫忙，駐緬甸大使館叫他找方法逃走，不過有人嘗試逃走失敗中槍。早在東南亞詐騙事件未曝光前，他說曾經向香港警方求助。

Bear：「曾經有聯絡，但中途沒有聯絡。到星期三，他跟我說有專責小姐，有『Ｏ記』的同事會聯絡我，他不再跟進了，因為轉介到專責小組，但直至星期六，未見他回覆我，所以我也不知應該找誰。」

入境處新設立的WhatsApp求助專線，他說未必有用，Bear：「這園區的人全部都懂得中文，這裡使用電話不方便，因為很多人監視。」他建議WhatsApp求助專線，提供多些語言給求助人選擇、減低風險。