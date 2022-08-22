無人機新技術　60度斜面仍可降落　每隻腳裝摩打、彈簧　螺旋槳反向轉動助平衡

【有線新聞】無人機用途多多，但基本設計仍有改善空間。加拿大有工程師改良了著陸技術，令無人機可以在斜面降落，提高實用價值。

有些事我們以為很簡單，原來未必，例如現時的多軸無人機，其實只適合在平地降落，如果貪方便勉強在斜坡落地，輕則跌撞數下才停下，重則撞機損毀。在加拿大的舍布魯克大學，有學者希望克服這個死穴，他們認為不需要太複雜的升級，只要少少改動就夠。

首先，為起落架的每隻腳，加裝獨立的避震彈簧，落地時根據斜坡方向，由摩打分別控制每隻腳的角度、盡量維持機身平放；第二，重保險，巧妙利用本身的螺旋槳，一旦著陸時失平衡，馬上叫對應螺旋槳反向轉動，產生逆推力將機身壓回去。改良後的無人機，就算在60度的斜面也能平穩降落，足以應付大部分屋頂，意味能夠在屋頂緊急降落。

當然好處不止這個，如果是監視用的無人機，可以在任何斜面停下拍攝，變成流動的定點監視鏡頭。